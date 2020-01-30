«Коммерсантъ» рассказал о вводимых в следующем году штрафах для водителей

Новая версия КоАП устанавливает наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Это штраф 50 тыс. руб. и лишение прав на срок 2–3 года. При пьяном вождении машина задерживается на штрафстоянке, забрать ее можно только за 30 тыс. руб. Впоследствии эта сумма будет учитываться судом при назначении наказания. Вводится возможность для судов наказывать за состояние опьянения, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при «наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ».