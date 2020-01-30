«Коммерсантъ» рассказал о вводимых в следующем году штрафах для водителей
Минюст России опубликовал проекты кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и впервые вводимого процессуального КоАП. В них содержатся повышенные размеры штрафов для водителей, новые составы правонарушений и накопительная система для злостных нарушителей правил дорожной безопасности, пишет «Коммерсантъ».
Нормы, предусмотренные опубликованными проектами, начнут действовать с 1 января 2021 г. Штрафы за превышение скорости будут начинаться от 3 тыс. рублей, штраф за отказ от освидетельствования вырастет с 30 тыс. рублей до 40. За перевозку детей без специальных кресел наказание для водителей составит 5 тыс. рублей, столько же придется заплатить за опасное вождение. За отсутствие полиса ОСАГО автовладельцев будут штрафовать на 1 тыс. рублей. Впервые устанавливается штраф за повторное в течение года управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — он составит 3 тыс. руб.
По накопительной системе наказаний водитель впервые может быть лишен прав на срок до полутора лет, если он ранее три и более раз был наказан: за превышение скорости на 60 км/ч; проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; проезд на красный свет; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в запрещенном месте; выезд на встречную полосу; поворот или разворот в местах, запрещенных знаками; непредоставление преимущества в движении пешеходу. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой учитываться не будут.
Новая версия КоАП устанавливает наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Это штраф 50 тыс. руб. и лишение прав на срок 2–3 года. При пьяном вождении машина задерживается на штрафстоянке, забрать ее можно только за 30 тыс. руб. Впоследствии эта сумма будет учитываться судом при назначении наказания. Вводится возможность для судов наказывать за состояние опьянения, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при «наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ».