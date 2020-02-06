Путин призвал закрывать «вузы-пустышки»

«Необходимо найти решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, а также обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах», – сказал он во время заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.