Суд обязал выплатить экс-фигуранту «московского дела» Миняйло 150 000 рублей

В иске Миняйло требовал компенсацию в размере 1,5 млн руб. Во столько он оценил моральный ущерб, убытки и вред деловой репутации от незаконного уголовного преследования, сообщает «МБХ медиа». В суде Миняйло пообещал добиваться выплаты всей суммы. Представитель Минфина на заседании суда не присутствовал, в возражениях, направленных министерством, утверждалось, что дело против Миняйло было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. «Для меня, как для патриота страны, абсолютно неприемлемо, что ты можешь выйти на митинг, да даже не выйти, а как я не дойти, а на тебя заведут дело по политическим мотивам», – сказал в суде Миняйло. По его словам, прокуратура до сих пор не извинилась за незаконное уголовное преследование.