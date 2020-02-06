Суд обязал выплатить экс-фигуранту «московского дела» Миняйло 150 000 рублей
Тверской суд Москвы удовлетворил иск бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, взыскав с Минфина 150 000 руб. за незаконное уголовное преследование, передает «Интерфакс».
В иске Миняйло требовал компенсацию в размере 1,5 млн руб. Во столько он оценил моральный ущерб, убытки и вред деловой репутации от незаконного уголовного преследования, сообщает «МБХ медиа». В суде Миняйло пообещал добиваться выплаты всей суммы. Представитель Минфина на заседании суда не присутствовал, в возражениях, направленных министерством, утверждалось, что дело против Миняйло было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. «Для меня, как для патриота страны, абсолютно неприемлемо, что ты можешь выйти на митинг, да даже не выйти, а как я не дойти, а на тебя заведут дело по политическим мотивам», – сказал в суде Миняйло. По его словам, прокуратура до сих пор не извинилась за незаконное уголовное преследование.
Миняйло – сотрудник проекта по социализации детей «Полдень». Летом прошлого года он был волонтером в штабе кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. По версии следствия, Миняйло 27 июля 2019 г. принимал участие в акции протеста в центре Москвы. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Миняйло не признавал свою вину, заявляя, что он не участвовал в акции протеста. По его словам, 27 июля он весь день провел в Хамовническом суде, куда доставили Соболь после задержания в центре сбора подписей. Самого Миняйло задержали вечером того же дня, когда он направлялся к Трубной площади.
26 сентября 2019 г. Следственный комитет прекратил уголовное преследование активиста. До этого Басманный суд освободил его в связи с непричастностью к массовым беспорядкам.