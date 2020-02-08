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В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса

Ведомости

В китайском городе Ухань, где в декабре началась вспышка нового типа коронавирусной инфекции, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания. Ранее среди жертв коронавируса были только граждане Китая.

Одним из погибших стал 60-летний гражданин США, передает The New York Times со ссылкой на американское посольство в Пекине. Никаких других подробностей издание не приводит. В самих США заболевшими считаются 12 человек, смертельных случаев там не было.

Министерство иностранных дел Японии в свою очередь сообщило, что в больнице Уханя умер гражданин этой страны, которому тоже было 60 лет. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии.

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По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 февраля, коронавирусом заразились более 30 000 человек, 724 скончались. За пределами континентального Китая зафиксированы два летальных случая — в Гонконге и на Филиппинах.

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