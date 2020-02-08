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Новый посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Ведомости

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны, считает новый посол США в России Джон Салливан. Об этом он сказал в интервью РБК. По словам Салливана, основная цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в двусторонних отношениях и улучшить их.

У России и США есть принципиальные разногласия, признал посол. Но это, по его мнению, не значит, что Москва и Вашингтон не должны поддерживать контакты друг с другом. При этом начинать работу над улучшением отношений нужно прямо сейчас – не дожидаясь выборов президента США в ноябре этого года или каких-то других событий, подчеркнул Салливан.

Дипломат добавил, что президент США Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения с Россией. Своей первостепенной задачей Салливан считает налаживание открытого диалога между Москвой и Вашингтоном.

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Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. Его кандидатуру американский сенат утвердил в декабре прошлого года. 5 февраля Салливан вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Раньше должность посла США в России занимал Джон Хантсман, в августе 2019 г. он подал заявление об увольнении.

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