Новый посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
У России и США есть принципиальные разногласия, признал посол. Но это, по его мнению, не значит, что Москва и Вашингтон не должны поддерживать контакты друг с другом. При этом начинать работу над улучшением отношений нужно прямо сейчас – не дожидаясь выборов президента США в ноябре этого года или каких-то других событий, подчеркнул Салливан.
Дипломат добавил, что президент США Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения с Россией. Своей первостепенной задачей Салливан считает налаживание открытого диалога между Москвой и Вашингтоном.
Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. Его кандидатуру американский сенат утвердил в декабре прошлого года. 5 февраля Салливан вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Раньше должность посла США в России занимал Джон Хантсман, в августе 2019 г. он подал заявление об увольнении.