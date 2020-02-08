Новый посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

У России и США есть принципиальные разногласия, признал посол. Но это, по его мнению, не значит, что Москва и Вашингтон не должны поддерживать контакты друг с другом. При этом начинать работу над улучшением отношений нужно прямо сейчас – не дожидаясь выборов президента США в ноябре этого года или каких-то других событий, подчеркнул Салливан.