Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»). Например, из-за неверного применения местного анестетика лидокаина в год умирают более 25 человек, продолжил он. А из-за неправильного использования медицинских каталок на скорой помощи гибнет минимум один – два человека в год, добавил министр.
«Видно, насколько персонал безграмотно действует в критических ситуациях — не понимает, что делать, где у него находятся медикаменты»
В связи с этим Мурашко предложил включить в программы медицинских вузов вопросы безопасности оказания медицинской помощи, ее качества, обращения с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Соблюдение правил безопасности при оказании медицинской помощи, по его мнению, является ключевым звеном для снижения смертности.
Министр также заявил о кадровых проблемах в регионах. Сегодня существует реальная проблема найти главного врача или руководителя регионального минздрава, пояснил Мурашко. «Они меняются на сегодняшний день – я уже перестал запоминать! – в некоторых регионах за два года поменялось пять человек», – сказал он.
Мурашко сменил на посту министра здравоохранения Веронику Скворцову. По образованию он врач, доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». До 2006 г. он работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 г. он руководил местным минздравом. В Москву переехал в 2012 г. – стал замруководителя Росздравнадзора, который возглавил сначала в 2013 г. как врио, а с 2015 г. – как постоянный руководитель.