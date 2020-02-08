Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Мурашко сменил на посту министра здравоохранения Веронику Скворцову. По образованию он врач, доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». До 2006 г. он работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 г. он руководил местным минздравом. В Москву переехал в 2012 г. – стал замруководителя Росздравнадзора, который возглавил сначала в 2013 г. как врио, а с 2015 г. – как постоянный руководитель.