Сандерс и Буттиджич лидируют у демократов на праймериз в Нью-Гэмпшире

Праймериз к президентским выборам в ноябре 2020 г. прошли в Нью Гемпшире во вторник, сейчас идет подсчет голосов. Обработаны данные со 116 участков из 301. У Сандерса — более 26% голосов, у Буттиджича — 23%. У бывшего вице-президента Джозефа Байдена — 8%, и он замыкает пятерку лидеров голосования. Сенаторы Эми Клобушар (Миннесота) и Элизабет Уоррен (Массачусетс) на третьем и четвертом места с 18 и 9% голосов.