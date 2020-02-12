Сандерс и Буттиджич лидируют у демократов на праймериз в Нью-Гэмпшире
Сенатор Берни Сандерс (Вермонт) и бывший мэр города Саут-Бенд (Индиана) Пит Буттиджич лидируют на праймериз демократической партии США в штате Нью-Гемпшир. Таков результаты голосования после обработки данных с трети площадок внутрипартийных выборов.
Праймериз к президентским выборам в ноябре 2020 г. прошли в Нью Гемпшире во вторник, сейчас идет подсчет голосов. Обработаны данные со 116 участков из 301. У Сандерса — более 26% голосов, у Буттиджича — 23%. У бывшего вице-президента Джозефа Байдена — 8%, и он замыкает пятерку лидеров голосования. Сенаторы Эми Клобушар (Миннесота) и Элизабет Уоррен (Массачусетс) на третьем и четвертом места с 18 и 9% голосов.
На кокусах (партийных собраниях) в Айове неделю назал победителем стал экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, чуть отставал от него Берни Сандерс. Джо Байден потерпел в Айове неудачу, заняв лишь пятое место. Нью-Гемпшир станет последним шансом Байдена, отмечают эксперты.
По опросам RealClearPolitics, Сандерс может рассчитывать на праймериз на 28,7% голосов, Буттиджич – на 21,3%. Около 11% опросы сулили сразу трем кандидатам – сенаторам Эми Клобушар (Миннесота) и Элизабет Уоррен (Массачусетс) и бывшему вице-президенту и лидеру общенациональной гонки Джозефу Байдену.