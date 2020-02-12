Комитет Госдумы одобрил поправки правительства в закон о СМИ

Закон об ограничении доли иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ на уровне 20% был принят в 2014 г. Ограничение введено с 1 января 2016 г. Правительство разработало поправки в закон после того, как в октябре 2018 г. Конституционный суд признал некоторые нормы закона частично не соответствующими Конституции и обязал законодателя уточнить их. Поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба бизнесмена Евгения Финкельштейна. Он с 2016 г. пытался оспорить в арбитражных судах решение внеочередного общего собрания ООО «Радио-Шанс», в котором ему принадлежало 49%, о безвозмездной передаче единственного актива радиостанции – лицензии на радиовещание в Петербурге – другой компании – учредителю этого СМИ – ЗАО «Русское радио – Евразия».