Комитет Госдумы одобрил поправки правительства в закон о СМИ
Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении правительственный законопроект с поправками в закон о средствах массовой информации (СМИ), пишет ТАСС.
Законопроект уточняет права иностранных граждан и компаний, владеющих до 20% акций или долей российских медиа. Например, принадлежащие данным лицам голоса будут учитываться при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов (в нынешней версии закона не учитываются). Отчуждение принадлежащих данным лицам акций (долей участия) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. Кроме того, они имеют право на судебную защиту, если считают, что понесли убытки вследствие принятых в 2016 г. ограничений. Из закона предлагается убрать термин «участник» в связи с его неопределенностью.
Закон об ограничении доли иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ на уровне 20% был принят в 2014 г. Ограничение введено с 1 января 2016 г. Правительство разработало поправки в закон после того, как в октябре 2018 г. Конституционный суд признал некоторые нормы закона частично не соответствующими Конституции и обязал законодателя уточнить их. Поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба бизнесмена Евгения Финкельштейна. Он с 2016 г. пытался оспорить в арбитражных судах решение внеочередного общего собрания ООО «Радио-Шанс», в котором ему принадлежало 49%, о безвозмездной передаче единственного актива радиостанции – лицензии на радиовещание в Петербурге – другой компании – учредителю этого СМИ – ЗАО «Русское радио – Евразия».