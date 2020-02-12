Более 730 ученых высказались за отмену приговора по делу «Сети»
Более 730 ученых и журналистов-популяризаторов науки подписали заявление с требованием отменить приговор по делу «Сети». Заявление опубликовано на портале Scientific.ru и открыто для подписания.
Авторы заявления потребовали отменить приговор «с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан» и «расследовать обстоятельства фабрикации этого дела». Они призвали наказать причастных к делу должностных лиц и обеспечить «строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами».
По мнению ученых и научных журналистов, подписавших заявление, суровое обвинение основывалось на сомнительных доказательствах, а приговор был «откровенно неправосудным». Он свидетельствует «о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране», — отмечается в заявлении.
Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил в понедельник, 10 февраля, семерых фигурантов дела «Сети» (запрещена в России) к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Их признали виновными в «организации деятельности террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Самые большие сроки получили Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), Илья Шакурский (16 лет), Андрей Чернов (14 лет) и Максим Иванкин (13 лет).