Более 730 ученых высказались за отмену приговора по делу «Сети»

Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил в понедельник, 10 февраля, семерых фигурантов дела «Сети» (запрещена в России) к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Их признали виновными в «организации деятельности террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Самые большие сроки получили Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), Илья Шакурский (16 лет), Андрей Чернов (14 лет) и Максим Иванкин (13 лет).