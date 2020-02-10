Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к 86 годам лишения свободы

Столь жесткие приговоры не редкость, когда речь идет о террористических группах северокавказского происхождения, совершавших реальные теракты, отмечает директор центра «Сова» Александр Верховский. Можно вспомнить и праворадикальную группу «Спас», совершившую серию взрывов, в том числе на Черкизовском рынке, – ее лидеры приговорены к пожизненному лишению свободы. Но леворадикальному сообществу до сих пор такого не доставалось, тем более что его участники ничего не совершили, – поэтому, конечно, такой приговор вызвал шок, говорит эксперт. Тот факт, что пытали всех подряд, свидетельствует об отсутствии реальных доказательств вины участников «Сети», предполагает Верховский. По его мнению, скорее всего, дело «согласовали» на самом верху, а потом просто уже невозможно было отыграть назад. Эксперт также вспоминает, как на одной из встреч с правозащитниками президент Владимир Путин объяснил им, что дело «Сети» – это «серьезная вещь», зачитав заготовленную заранее справку. В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что «президент неоднократно разбирался с этой ситуацией и поручал все тщательно проверить на предмет соответствия закону».