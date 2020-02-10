Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к 86 годам лишения свободы
Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил в понедельник семерых фигурантов дела «Сети» (запрещена в России) к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Их признали виновными в «организации деятельности террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Самые большие сроки получили Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), Илья Шакурский (16 лет), Андрей Чернов (14 лет) и Максим Иванкин (13 лет). Суд также постановил уничтожить «средства совершения преступления, не представляющие ценности». Как сообщает «Медиазона», в их числе «Капитал» Карла Маркса, учебное пособие по стрелковому делу, учебник спецназа ГРУ и ряд анархистских изданий.
Подсудимые полностью отрицали свою вину, а несколько из них ранее заявили, что дали признательные показания под пытками. Суд поддержал версию гособвинения, по которой «Сеть» была межрегиональной террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. По мнению следствия, участники «Сети» разработали ее устав, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя.
Поводом для возбуждения дела осенью 2017 г. стала явка с повинной студента пензенского пединститута Егора Зорина, которого, как сообщал «Коммерсантъ», незадолго до этого задерживали с наркотиками. Именно он дал показания о создании террористического сообщества. Всего по делу было арестовано 11 человек – три в Петербурге и восемь в Пензе, всех обвинили в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений. Дело в отношении Зорина было закрыто в 2018 г., а Игорь Шишкин, признавший вину и давший показания на других фигурантов, в январе 2019 г. получил 3,5 года колонии. Сейчас в Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении еще двух фигурантов.
Столь жесткие приговоры не редкость, когда речь идет о террористических группах северокавказского происхождения, совершавших реальные теракты, отмечает директор центра «Сова» Александр Верховский. Можно вспомнить и праворадикальную группу «Спас», совершившую серию взрывов, в том числе на Черкизовском рынке, – ее лидеры приговорены к пожизненному лишению свободы. Но леворадикальному сообществу до сих пор такого не доставалось, тем более что его участники ничего не совершили, – поэтому, конечно, такой приговор вызвал шок, говорит эксперт. Тот факт, что пытали всех подряд, свидетельствует об отсутствии реальных доказательств вины участников «Сети», предполагает Верховский. По его мнению, скорее всего, дело «согласовали» на самом верху, а потом просто уже невозможно было отыграть назад. Эксперт также вспоминает, как на одной из встреч с правозащитниками президент Владимир Путин объяснил им, что дело «Сети» – это «серьезная вещь», зачитав заготовленную заранее справку. В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что «президент неоднократно разбирался с этой ситуацией и поручал все тщательно проверить на предмет соответствия закону».