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Бывший губернатор Калужской области Артамонов станет сенатором

Ведомости

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов станет членом Совета Федерации, передает «Интерфакс». По его словам, в пятницу, 14 февраля, назначенный накануне врио главы региона Владислав Шапша подпишет соответствующее представление в Совет Федерации.

Во время церемонии представления нового губернатора на внеочередном заседании областного правительства Артамонов отметил, что отдает область не с долгами, а с нераспределенным остатком бюджетных средств в 9 млрд руб. «Это ваша подушка безопасности. Эти деньги надо беречь», – сказал он. По мнению экс-главы региона, каждый муниципалитет должен иметь резервные средства «на всякий случай». В свою очередь Шапша заявил, что рассчитывает на поддержку Артамонова и совместную работу с ним.

Ранее по теме: Путин сменил губернатора Калужской области

Ранее, 14 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Артамонова. Он подал в отставку по собственному желанию. «Мне в этом году будет 68 лет, я почти 20 лет работаю губернатором. Все-таки нужно не пропустить тот момент, когда нужно уйти», – заявил Артамонов накануне «Ведомостям». Он не стал говорить, куда собирается уходить, однако не исключил возможность перехода в Совет Федерации.

Шапша с сентября 2015 г. был мэром города Обнинска, расположенного на севере Калужской области. До этого на протяжении почти десяти лет он работал в администрации главы города: сначала – управляющим делами, затем – заместителем мэра.

Аде де

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