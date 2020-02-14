Бывший губернатор Калужской области Артамонов станет сенатором

Ранее, 14 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Артамонова. Он подал в отставку по собственному желанию. «Мне в этом году будет 68 лет, я почти 20 лет работаю губернатором. Все-таки нужно не пропустить тот момент, когда нужно уйти», – заявил Артамонов накануне «Ведомостям». Он не стал говорить, куда собирается уходить, однако не исключил возможность перехода в Совет Федерации.