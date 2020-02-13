Путин сменил губернатора Калужской области
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области, сообщается на сайте Кремля. Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет, ушел с этой должности по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы Калужской области назначен Владислав Шапша. Указ вступает в силу со дня его подписания.
«Мне в этом году будет 68 лет, я почти 20 лет работаю губернатором. Все-таки нужно не пропустить тот момент, когда нужно уйти. Для меня судьба моей области была, есть и будет гораздо ценнее моей собственной судьбы», – сказал Артамонов «Ведомостям». На вопрос, куда он уходит, он сказал «как получится», не исключив и варианта с Советом Федерации. «Шапша – прекрасный парень, способный, успешный. Я уверен, что у него все будет хорошо», – добавил экс-губернатор.
Шапша является мэром Обнинска – города, расположенного на севере Калужской области. Этот пост он занимал с сентября 2015 г. До этого, согласно информации на его официальном сайте, Шапша на протяжении почти десяти лет работал в администрации главы города: сначала – управляющим делами, затем – заместителем мэра.
Владислав Шапша родился 20 сентября 1972 г. в Обнинске, ему 47 лет. Окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «прикладная математика», а также Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». В разные годы работал в Обнинском городском центре занятости, консультантом заместителя губернатора Калужской области, был исполнительным директором калужской газеты «Знамя».
Впервые Артамонов был избран губернатором Калужской области в ноябре 2000 г., затем он несколько раз переизбирался на этот пост. До этого он четыре года был вице-губернатором региона. Полномочия Артамонова на посту губернатора истекали в 2020 г.
Анатолий Артамонов родился в 1952 г. в селе Красное Калужской области, окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина. До того как стать губернатором, он в разные годы работал заведующим ремонтными мастерскими совхоза «Хвастовичский», главным инженером в совхозе «Шаховский», был директором совхоза «Груздовский». В 1985 г. Артамонов стал первым секретарем Мосальского райкома КПСС. Через шесть лет переехал в Обнинск, где был исполнительным директором Обнинского строительно-промышленного акционерного общества.
При Артамонове в Калужской области сформировался мощный автомобильный кластер, интересы которого он активно защищал. Здесь открылись заводы группы Volkswagen (выпускает легковые автомобили, а также двигатели для них), Volvo Trucks (тяжелые грузовики), «ПСМА рус» (СП группы PSA и Mitsubishi, выпускает легковые автомобили и LCV), а также производителей автокомпонентов Magna, Continental, Faurecia, Gestamp (совместно с «Северсталью»), Fuyao Glass и др. Сокращение российского автомобильного рынка (по сравнению с рекордным 2012 г. он снизился почти вдвое) не привело к закрытию калужских автозаводов, как это произошло с российскими предприятиями Ford и GM, но их загрузка снизилась. Автозаводам пришлось расширять экспортные поставки, но загрузка пока все еще не оптимальная. Увеличить загрузку «ПСМА рус» отчасти поможет возвращение в Россию бренда Opel, владельцем которого стала группа PSA.
«Артамонов как губернатор был очень харизматичным, убедительным, гарантировал максимальную поддержку, и это сильно подкупало иностранцев», – говорит менеджер одной из иностранных компаний, разместивших в Калужской области производство. Руководителям предприятий Артамонов при встречах давал номер своего мобильного телефона, чтобы те могли сообщать о возникающих проблемах напрямую, продолжает он. И тот факт, что у компаний есть прямой выход на губернатора, держал в тонусе всю административную систему в регионе, замечает собеседник «Ведомостей».
Автомобильный кластер позволил увеличить долю промышленного производства в структуре ВРП области: если в 2004 г. обработка формировала только 28% ВРП, то в 2017 г. – 39%, говорит руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова: «Индекс промышленного производства стабильно превышал агрегированный показатель по всем регионам до 2015 г., когда провалился ниже этого уровня, но быстро восстановился». За годы губернаторства Артамонова также подрос подушевой региональный продукт: в 2000 г. он составлял 57% от общероссийского показателя, а в 2017 г. – уже 81%. А средняя зарплата в Калужской области – третья в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья, отмечает аналитик. Ситуацию с долгом региона назвать сложной нельзя: он выше 50% налоговых и неналоговых доходов области, поэтому, скорее всего, по новой классификации Минфина она относится к регионам со средней долговой устойчивостью, добавляет Анисимова: «До 2016 г., как у всех, долг региона рос, а потом начал понемногу снижаться. Успехи области в снижении долга в этом году очень скромны, в абсолюте он снизился незначительно».
По словам двух собеседников, близких к администрации президента, на пост губернатора Калужской области также обсуждались бывший вице-премьер Максим Акимов и первый замгубернатора Калужской области Владимир Мазур. «Акимов отказался. Мазур же появился в области лишь в мае прошлого года и однозначно воспринимался как ставленник мэра Москвы. Сам Артамонов считал Мазура подходящим кандидатом на пост губернатора. Шапша же человек, находящийся в орбите Ковальчуков и "Росатома". Они сначала хотели, чтобы регион возглавил депутат Госдумы Александр Авдеев, но против этого выступал Артамонов», – говорит один из собеседников.
Назначение Шапши на пост врио губернатора – оптимальный вариант, о нем были хорошие отзывы как о мэре города, говорит политолог Виталий Иванов: «В Калуге была постоянная чехарда с мэрами, их довольно часто меняли, а в Обнинске Шапша, наоборот, занимал свой пост уже почти пять лет. Поэтому его назначение не вызывает особых вопросов». Артамонов воспитал несколько сильных руководителей, например бывшего вице-премьера Максима Акимова или нынешнего губернатора Рязанской области Николая Любимова, говорит Иванов: «В последние годы Артамонов ослабел, как и многие губернаторы, которые давно уже занимают свои посты. Он был готов к тому, чтобы уйти, не сопротивляясь неизбежному».
У Артамонова завершался срок полномочий, сказывались уже стаж, возраст, состояние здоровья, но можно ожидать, что его отставка будет почетной, говорит политолог Михаил Виноградов. «Имя Шапши реже других звучало в числе возможных преемников. Поэтому важно, что не пришел варяг, хотя Шапша и не будет восприниматься как полностью "калужский" – тем более что Обнинск всегда был несколько обособленно, в том числе из-за московской подчиненности предприятий "Росатома". Возникает и еще одна коллизия – все-таки пик успеха Артамонова и условного "калужского чуда" пришелся на времена относительной открытости в экономике, привлечения иностранных инвесторов, а во времена периода самоизоляции страны эффект от этих шагов все же снизился», – говорит Виноградов.