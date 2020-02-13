Путин сменил губернатора Калужской области

Автомобильный кластер позволил увеличить долю промышленного производства в структуре ВРП области: если в 2004 г. обработка формировала только 28% ВРП, то в 2017 г. – 39%, говорит руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова: «Индекс промышленного производства стабильно превышал агрегированный показатель по всем регионам до 2015 г., когда провалился ниже этого уровня, но быстро восстановился». За годы губернаторства Артамонова также подрос подушевой региональный продукт: в 2000 г. он составлял 57% от общероссийского показателя, а в 2017 г. – уже 81%. А средняя зарплата в Калужской области – третья в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья, отмечает аналитик. Ситуацию с долгом региона назвать сложной нельзя: он выше 50% налоговых и неналоговых доходов области, поэтому, скорее всего, по новой классификации Минфина она относится к регионам со средней долговой устойчивостью, добавляет Анисимова: «До 2016 г., как у всех, долг региона рос, а потом начал понемногу снижаться. Успехи области в снижении долга в этом году очень скромны, в абсолюте он снизился незначительно».