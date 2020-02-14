ЦИК разработает мобильное приложение с поправками в Конституцию
Центризбирком (ЦИК) планирует разработать мобильное приложение, позволяющее изучить все предлагаемые в Конституцию поправки. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, сколько именно будет предложено поправок в Основной закон, еще не известно, но уже ясно, что перечислить их все в бюллетене для голосования невозможно. Поэтому ЦИК решил проинформировать о них граждан другими способами. Помимо мобильного приложения разъяснения по поправкам будут представлены на избирательных участках в виде брошюр и плакатов.
Накануне Памфилова заявила «Ведомостям», что общероссийское голосование может обойтись бюджету в более чем 14 млрд руб., что сопоставимо со стоимостью президентских выборов. По ее словам, оптимальная дата проведения голосования по поправкам – в апреле.
Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Проект закона был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, которое должно состояться в феврале. Ранее на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин предложил провести голосование в будний день и сделать его выходным. При этом он призвал правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних».