ЦИК разработает мобильное приложение с поправками в Конституцию

Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Проект закона был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Порядок проведения общероссийского голосования будет прописан ко второму чтению, которое должно состояться в феврале. Ранее на встрече с членами рабочей группы президент Владимир Путин предложил провести голосование в будний день и сделать его выходным. При этом он призвал правительство не делать день голосования выходным за счет «каких-нибудь праздников – первомайских или новогодних».