Путин назначил троих помощников Медведева
Президент Владимир Путин назначил помощников заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева – Михаила Триногу, Сергея Соболева и Олега Осипова, указы опубликованы на портале правовой информации. Ранее все трое чиновников работали заместителями руководителя аппарата правительства.
Тринога с 2012 г. руководил секретариатом аппарата правительства Дмитрия Медведева, аналогичные должности в аппаратах премьера и президента он занимал с 1992 г. Соболев занимал должность руководителя протокола премьер-министра с 2018 по 2020 г. Осипов с 2018 г. был пресс-секретарем премьера, а до этого – заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня».
Должность заместителя председателя Совбеза была введена в январе 2020 г., после отставки правительства Дмитрия Медведева. Полномочия зампреда Совбеза устанавливаются президентом, указано в законе о введении новой должности, он же назначает и увольняет заместителя. Председателем Совбеза является президент Владимир Путин.