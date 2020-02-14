Путин назначил троих помощников Медведева

Тринога с 2012 г. руководил секретариатом аппарата правительства Дмитрия Медведева, аналогичные должности в аппаратах премьера и президента он занимал с 1992 г. Соболев занимал должность руководителя протокола премьер-министра с 2018 по 2020 г. Осипов с 2018 г. был пресс-секретарем премьера, а до этого – заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня».