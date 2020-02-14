Сторонник Макрона снялся с выборов мэра Парижа после публикации на портале Павленского
Кандидат в мэры Парижа от партии Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамин Гриво снял свою кандидатуру с выборов, пишет Liberation. Незадолго до этого российский художник-акционист Петр Павленский опубликовал на своем портале интимное видео с его участием.
После публикации видео политик заявил, что «политическая жизнь крайне сложна». «За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью», — сказал Гриво, отметив, что в первую очередь хочет защитить свою семью. Источник Figaro сообщил, что накануне вечером Гриво встречался с Макроном, однако решение о снятии кандидатуры принял самостоятельно.
Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. По его словам, Гриво в своей предвыборной кампании раз за разом подчеркивает свою фанатичную веру в семейные ценности и позиционирует себя как «образцовый семьянин, который хочет стать представителем и защитником всех семей Парижа».
В январе 2017 г. Павленский уехал из России, в мае того же года он получил политическое убежище во Франции. Павленский известен своими громкими акциями: он зашивал себе рот в поддержку Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В октябре 2017 г. он поджог ограду офиса Banque de France.