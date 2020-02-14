Сторонник Макрона снялся с выборов мэра Парижа после публикации на портале Павленского

После публикации видео политик заявил, что «политическая жизнь крайне сложна». «За этот год я и моя семья подвергались клеветническим высказываниям и анонимным нападкам. Мы столкнулись с публикацией наших частных разговоров и с угрозами смертью», — сказал Гриво, отметив, что в первую очередь хочет защитить свою семью. Источник Figaro сообщил, что накануне вечером Гриво встречался с Макроном, однако решение о снятии кандидатуры принял самостоятельно.