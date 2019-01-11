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Во Франции суд признал Павленского виновным в поджоге банка

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Во Франции суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского и его сожительницу Оксану Шалыгину виновным в поджоге здания Банка Франции, расположенного на площади Бастилии в Париже, передает RFI.

Суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы, из них два года — условный срок, Шалыгину — к двум годам тюрьмы, из них 16 месяцев — условный срок. Суд не стал заключать под стражу осужденных. Павленский уже провел 11 месяцев в предварительном заключении, Шалыгина оставшиеся 5 месяцев проведет на свободе, но с электронным браслетом.

Судья назвал вынесенный приговор «предупредительным». Павленского и Шалыгину также обязали выплатить Банку Франции 18 678 евро за причиненный ущерб, 3000 евро за моральный ущерб и 1000 евро за судебные расходы банка. Суд запретил им иметь при себе оружие в течение пяти лет.

В свою очередь Павленский заявил, что не собирается выплачивать деньги.

В октябре 2017 г. Павленский поджог вход в здание Banquede France. Через несколько дней полиция задержала художника и Шалыгину.

Павленский уехал из России в январе 2017 г., в мае того же года он получил политическое убежище во Франции. 

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ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»

Ведомости
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Специалисты «Роскосмоса» и ракетно-космической корпорации «Энергия» начали разрабатывать концепцию  транспортной системы для полетов на орбиту Луны на космическом корабле «Союз МС» специальной версии. Первое рабочее совещание по данному вопросу прошло 10 января, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, специалисты изучают возможность полета»Союза» от орбиты Международной космической станции (МКС) к Луне. «Перелетный модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля "Союз МС" и разгонного блока, которые будут доставляться к МКС двумя запусками ракет-носителей "Союз-2.1а"», — пояснил он, добавив, что этот модуль будет собираться в космосе под контролем экипажа российского сегмента МКС.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 10 января, что NASA попросило российскую госкорпорацию разработать версию «Союза» для полетов на Луну, таким образом будет создана вторая резервная космическая транспортная система. Власти США хотят реализовать программу по созданию постоянно действующей окололунной станции, к которой регулярно будут отправляться корабли с Земли. Ранее Рогозин заявлял, что Россия готова принимать участие в этой программе на паритетных началах.

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Финансы
Новости

ЦБ вынес предупреждение руководству российское подразделения JPMorgan

Ведомости
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Центробанк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения JPMorgan за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом. Об этом говорится на сайте регулятора.

В частности предупреждение было вынесено за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП. Речь идет о нарушениях, которые привели к непредставлению данных о финансовых операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма.

ЦБ вынес постановление 3 октября 2018 г., оно вступило в силу 30 декабря. Помимо вынесения предупреждения  должностных лиц JPMorgan также могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 30 000 руб., банку могут выписать штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. Решение о штрафах может вынести только суд, отмечается на сайте ЦБ.

Банк JPMorgan в России является дочерней структурой американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение предоставляет финансовые и банковские услуги только юридическим лицам. Президентом банка является Ян Тавровский.

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Новости

Telegram ликвидирует компанию в Великобритании

Ведомости
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует британскую компанию Telegram Messenger LLP, следует из записи в реестре компаний Великобритании. На соответствующую запись первым обратило внимание РБК. Согласно документам, Дуров попросил исключить компанию из реестра 19 декабря 2018 г.

Telegram Messenger LLP учреждена в феврале 2014 г. двумя компаниями — Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз). Британская компания регистрировалась во время конфликта с фондом UCP, который пытался получить контроль над активами мессенджера.

Именно Telegram Messenger LLP фигурировал в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, когда ведомство требовало от Павла Дурова предоставить информацию для вхождения в него. Несмотря на предоставление данных о компании, Telegram оказался заблокирован в России по решению суда. Компания отказалась выполнить требования ФСБ о передаче службе ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В интервью Bloomberg в декабре 2017 г. Дуров говорил, что открывает офис Telegram в Дубае. Сейчас Telegram на своем сайте сообщает пользователям, что может делиться их данными с двумя компаниями, входящими в группу компаний Telegram.

Это головная компания Telegram Group Inc. (Британские Виргинские Острова) и расположенная в Дубае Telegram FZ-LLC.

Та же Telegram Group Inc. фигурировала в документах для инвесторов ICO, как головная компания для TON Issuer Inc, которая в свою очередь осуществляла продажу криптовалюты мессенджера – Grams. Обе эти компании отчитывались перед комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении от инвесторов $1,7 млрд в двух раундах.

Павел Дуров на момент публикации новости не ответил на запрос «Ведомостей».

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Новости

ВВС прокомментировала претензии Роскомнадзора

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Телерадиокорпорация BBC работает в соответствии с законодательством стран, в которых ведет вещание, и готова предоставить разъяснения, если к ней обратятся надзорные органы, заявил ТАСС пресс-секретарь корпорации.

«Как международный вещатель, BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что нашел на сайте Русской службы BBC публикации с «идеологическими установками международных террористических организаций». В частности, как следует из сообщения, речь шла о цитатах лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Проверка соблюдения BBC российского законодательства ведомство назначило на период с 14 по 31 января.

Роскомнадзор начал проверку на сайтах BBC в конце декабря 2018 г. Проверку он связывал с действиями британского медиарегулятора Ofcom, который обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания в Великобритании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва неоднократно предупреждала Лондон о возможном зеркальном ответе на санкции в отношении российских СМИ.

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Политика
Новости

Трамп отменил поездку в Давос

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Президент США Дональд Трамп решил не ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Он объявил об этом в своем Twitter. «Из-за непримиримой позиции демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности нашей страны я вынужденно отменяю очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. С признательностью и глубочайшими извинениями в адрес ВЭФа!» — написал президент США.

Ранее в четверг Трамп заявил, что его поездка в Давос остается в планах, но может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун). «Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

В четверг Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагалось, что он встретится с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки. Стороны должны прийти к соглашению к 1 марта, иначе Вашингтон грозит повысить введенные в сентябре импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд c 10 до 25%. Всего в прошлом году США и Китай ввели друг против друга пошлины более чем на $350 млрд.

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Бизнес
Новости

Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

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Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Показатель учитывает число пассажиров и протяженность всех этапов их воздушных путешествий, измеряется в пассажиро-километрах (пкм).

До этого первое место в Европе по этому показателю удерживала Air France-KLM, сохранявшая лидерство с 2004 г., когда произошло объединение ее французской и нидерландской частей. В 2018 г. она потеряла сразу две позиции, оказавшись лишь на третьей строчке. Ее также обогнал холдинг International Consolidated Airlines Group (IAG), в который входят British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus.

В прошлом году показатель RPK для Lufthansa вырос сразу на 9% — быстрее, чем у конкурентов, до 284,56 млрд пкм. RPK для Air France-KLM — на 2,8%, до 255,41 млрд пкм. При этом рост числа пассажиров Air France-KLM в 2018 г. заметно меньше, чем у Lufthansa. Всего за год компания перевезла 101,4 млн пассажиров (+2,8% по сравнению с прошлым годом), а авиакомпании группы Lufthansa — 142,3 млн пассажиров (+10%).

Политика
Новости

Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

Ведомости
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Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом сообщает Associated Press. Этот шаг связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок – до 2025 г.

«Правительство Республики Парагвай... приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла», – говорится в документе МИД Парагвая. Власти страны решили закрыть свое посольство в Венесуэле и отозвать своих дипломатов. Дипломатам из Венесуэлы в свою очередь предписано покинуть территорию Парагвая.

Президент Парагвая Марио Бенитес объяснил, что власти страны не признают выборы, прошедшие в Венесуэле, поскольку там был нарушен выборный процесс.

Ранее Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались направлять на его инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после инаугурации Мадуро заявил, что Вашингтон продолжит противодействовать режиму венесуэльского президента. «США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Н. Мадуро», – написал он в своем Twitter.

Политика
Новости

Fiat Chrysler выплатит $800 млн для урегулирования спора о дизельных выбросах

Ведомости
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Концерн Fiat Chrysler согласился выплатить около $800 млн для урегулирования спора об использовании нелегального программного обеспечения, позволявшего дизельным автомобилям компании обходить тесты на уровень выбросов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель договорился подписать соглашение на $500 млн с министерством юстиции США, агентством по охране окружающей среды и властями штата Калифорния, согласно которому отремонтирует более 100 000 дизельных автомобилей в США. Компания также согласилась урегулировать коллективные иски, предусматривающие выплаты клиентам в размере около $300 млн.

Сам Fiat Chrysler ранее отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны и заявлял, что не использовал программное обеспечение для обмана лимитов выбросов, писало агентство Reuters.

Власти США заподозрили Fiat Chrysler в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы» в 2017 г. Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей – это Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram, сообщало американское агентство по охране окружающей среды. На фоне этих сообщений котировки компании падали на 16%, торги ее бумагами приостанавливались.

Политика
Новости

Трамп назвал условие отмены поездки в Давос

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давос пока остается в планах. Однако она может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун), передало CBS News.

«Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится, — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

Сегодня Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагается, что он может встретиться с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки.

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Бизнес
Новости

Движение по Тушинскому тоннелю в Москве открыли после затопления

Ведомости
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Сотрудники экстренных служб завершили работы в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, затопленном водой из канала имени Москвы. Движение по тоннелю полностью возобновлено, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Тушинский тоннель затопило днем 10 января из-за провала грунта в шлюзе канала имени Москвы. Площадь провала, по предварительным данным, составила 50 кв. м. На дорогу в течение дня вылились тонны воды и песка. В результате движение в сторону Подмосковья по тоннелю было полностью перекрыто. Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе также перекрыли.

В результате инцидента никто не пострадал. На момент происшествия машин в тоннеле не было. Позже пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщила, что около 16.30 мск поступление воды в тоннель удалось прекратить. Возможной причиной провала грунта организация назвала работы по расширению Волоколамского шоссе и строительство нового автомобильного тоннеля, проводившиеся в 2003 г. В сообщении уточнялось, что уровень воды в канале на момент аварии не превышал норму.

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за провала грунта

Бизнес
Новости

Цены на бензин в России росли вдвое быстрее инфляции

Ведомости
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Рост потребительских цен на бензин в 2018 г. превысил инфляцию более чем вдвое, сообщил в четверг Росстат.

По данным статистического агентства, в декабре 2018 г. бензин подешевел на 0,1% при месячной инфляции 0,8%, но за весь год бензин подорожал на 9,4% при годовой инфляции 4,3%.

Бензин начал дорожать сразу после президентских выборов: с 18 марта по 1 июля Аи-92 подорожал на 9%, Аи-95 – на 8,5%, а дизельное топливо – на 6,4%. Причиной стал рост мировых цен на нефть при снижении курса рубля. Затем правительство договорилось с самыми крупными дистрибуторами топлива – ВИНК, что они с начала лета не будут повышать цены на АЗС, а также отменило плановое повышение акцизов с 1 июля. В августе и июле бензин дешевел на 0,3 и 0,2% соответственно, в ноябре цены выросли на 0,2% после роста на 0,4% в октябре, на 0,1% в сентябре, отмечает «Интерфакс».

По данным Thomson Reuters Kortes, за 2018 г. цены на бензин Аи-92 выросли на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 – на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное топливо – на 15% до 46,9 руб. за 1 л.

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