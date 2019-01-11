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Во Франции суд признал Павленского виновным в поджоге банка

Во Франции суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского и его сожительницу Оксану Шалыгину виновным в поджоге здания Банка Франции, расположенного на площади Бастилии в Париже, передает RFI.

Суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы, из них два года — условный срок, Шалыгину — к двум годам тюрьмы, из них 16 месяцев — условный срок. Суд не стал заключать под стражу осужденных. Павленский уже провел 11 месяцев в предварительном заключении, Шалыгина оставшиеся 5 месяцев проведет на свободе, но с электронным браслетом.

Судья назвал вынесенный приговор «предупредительным». Павленского и Шалыгину также обязали выплатить Банку Франции 18 678 евро за причиненный ущерб, 3000 евро за моральный ущерб и 1000 евро за судебные расходы банка. Суд запретил им иметь при себе оружие в течение пяти лет.

В свою очередь Павленский заявил, что не собирается выплачивать деньги.

В октябре 2017 г. Павленский поджог вход в здание Banquede France. Через несколько дней полиция задержала художника и Шалыгину.

Павленский уехал из России в январе 2017 г., в мае того же года он получил политическое убежище во Франции.