Путин и Зеленский обсудили подготовку к новой встрече в нормандском формате

В ходе беседы также обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже. Отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России, отмечается в сообщении. Кроме того, президенты договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске.