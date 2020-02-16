В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление властей города Тайчжоу в соцсети WeChat.
Препарат под названием «фавэйлавэй», разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, получил одобрение государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, отмечается в сообщении. Это первый препарат от коронавируса, который был разрешен к производству.
Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 25 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 69 000 человек, более 1600 скончались.