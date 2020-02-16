МИД назвал три условия для улучшения отношений России и Европы

Отношения России с Европой могут наладиться только при выполнении трех условий, заявил в беседе с РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Прежде всего, по его мнению, Евросоюз должен продемонстрировать большую конкретику в подходе к России. Сейчас же Брюссель руководствуется в отношениях с Москвой пятью принципами, утвержденными еще в 2016 г., а их «нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику», считает Грушко.