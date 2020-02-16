МИД назвал три условия для улучшения отношений России и Европы
Отношения России с Европой могут наладиться только при выполнении трех условий, заявил в беседе с РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Прежде всего, по его мнению, Евросоюз должен продемонстрировать большую конкретику в подходе к России. Сейчас же Брюссель руководствуется в отношениях с Москвой пятью принципами, утвержденными еще в 2016 г., а их «нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику», считает Грушко.
Пять принципов, о которых напомнил замминистра, предполагают:
выполнение Россией минских договоренностей по Украине;
укрепление отношений со странами Восточного партнерства и государствами Центральной Азии;
снижение зависимости Европы от России в энергетической сфере;
сотрудничество с Москвой по Ирану и проблеме КНДР;
развитие гражданского общества в России.
Второе условие, на которое указал Грушко, касается отношений с НАТО. По его мнению, альянс должен перестать фокусироваться на сдерживании России и пытаться вовлечь ее в систему безопасности времен холодной войны. Наращивание военного потенциала НАТО в Восточной Европе – абсолютно бессмысленное занятие и ненужное расходование средств, потому что реальной угрозы в этом регионе нет, заявил замминистра.
Третьим условием Грушко назвал самостоятельность Европы в подходах к России. Он призвал европейские страны не поддаваться в этом вопросе влиянию США, которые выступают против нормализации диалога с российской стороной.