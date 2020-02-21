27 стран Евросоюза призвали прекратить военные действия в Идлибе
Лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) призвали прекратить военные действия в Идлибе (Сирия) всех участников конфликта. Об этом говорится в опубликованном по итогам внеочередного заседания членов ЕС в Брюсселе заявлении.
В нем называется недопустимым «возобновление военного наступления в Идлибе сирийским режимом и его сторонниками, вызывающее огромные человеческие страдания». «ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕС. В ЕС считают, что все стороны конфликта должны соблюдать достигнутые в Сочи в сентябре 2018 г. договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. В том числе — соблюдать права человека и обеспечить доступ гуманитарной помощи всем нуждающимся и прекратить огонь.
«Ответственность за нарушения международного гуманитарного права и норм в области прав человека имеет исключительно важное значение. По этой причине ЕС вновь обращается с призывом передать ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда», — говорится в заявлении по ситуации в Идлибе.
Столкновения сирийских и турецких военных начались в зоне деэскалации Идлиб в феврале. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, 20 февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии на танках атаковали сирийские правительственные силы и прорвали их оборону. В бой по просьбе сирийского командования вступили российские Су-24. Авиаудар позволил сирийским войскам отбить атаку, уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением. В Анкаре заявили, что в результате ударов сирийской авиации погибли двое турецких военных, пятеро ранены. Сирийские правительственные силы потеряли 50 военных.