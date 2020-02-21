27 стран Евросоюза призвали прекратить военные действия в Идлибе

В нем называется недопустимым «возобновление военного наступления в Идлибе сирийским режимом и его сторонниками, вызывающее огромные человеческие страдания». «ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕС. В ЕС считают, что все стороны конфликта должны соблюдать достигнутые в Сочи в сентябре 2018 г. договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. В том числе — соблюдать права человека и обеспечить доступ гуманитарной помощи всем нуждающимся и прекратить огонь.