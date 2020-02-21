Песков прокомментировал доклад о страхах россиян в случае ухода Путина

Центр политической конъюнктуры подготовил доклад «Уйти нельзя остаться», в котором эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента. Исследование проводилось на основании четырех фокус-групп – в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске. Эксперты центра пришли к выводу, что риски и страхи, связанные с его вероятным уходом, «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян», говорится в исследовании (есть в распоряжении РБК). Больше всего людей пугает возможное обострение борьбы за власть, передел собственности и потеря авторитета страны. Кроме того, россиян беспокоят обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений, а также ухудшение экономики в стране.