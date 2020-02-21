Пентагон подтвердил просьбу Турции о ракетах для защиты от России

О том, что Турция попросила у США ракетные комплексы для защиты от России, сообщал Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Позже в интервью телеканалу CNN Turk о возможных поставках ракет заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, при этом турецкая сторона не призывает США к прямому военному вмешательству.