Пентагон подтвердил просьбу Турции о ракетах для защиты от России
Пентагон подтвердил информацию о просьбе Турции предоставить ей два зенитных ракетных комплекса Patriot, чтобы разместить их на своей южной границе для защиты от России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Пентагона. По его словам, решение пока не принято.
«Мы продолжим вести переговоры с турецкими властями по тревожной ситуации в Идлибе», – сказал американский чиновник.
О том, что Турция попросила у США ракетные комплексы для защиты от России, сообщал Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Позже в интервью телеканалу CNN Turk о возможных поставках ракет заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, при этом турецкая сторона не призывает США к прямому военному вмешательству.
Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в сирийской провинции Идлиб. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.
В Анкаре заявили, что в результате ударов сирийской авиации погибли двое турецких военных, пятеро ранены. Сирийские правительственные силы потеряли 50 военных. Минобороны России, в свою очередь, 20 февраля впервые официально обвинило вооруженные силы Турции в поддержке боевиков в Идлибе. Российские военные сообщили турецким, что с турецких позиций ведется артобстрел сирийской армии, и обстрел прекратился. Ранения получили четыре сирийских военнослужащих, рассказывал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).