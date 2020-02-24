Белый дом отрицает поддержку Трампа из России на выборах президента
Представители администрации президента США отрицают наличие каких-либо данных разведки о вмешательстве России в президентскую выборную кампанию в пользу Дональда Трампа. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена и руководителя администрации вице-президента Майкла Пенса Марка Шорта .
«Я не видел никаких разведданных о том, что Россия делает что-либо, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — цитирует газета высказывание О'Брайена на телеканале ABC. В свою очередь Марк Шорт в эфире NBC cказал, что «не было никакого утверждения, что Россия пытается что-то сделать в пользу Дональда Трампа». 20 февраля The New York Times и The Washington Post сообщили, что закрытой встрече с конгрессменами 13 февраля представители национальной разведки предупредили, что Кремль якобы работает на переизбрание Трампа президентом (выборы пройдут в ноябре 2020 г.). По данным разведки, утверждали собеседники WP, вмешательство в выборную кампанию осуществляется якобы от имени одного из возможных соперников Трампа в президентской гонке — сенатора Берни Сандерса. Сандерс, один из лидеров кампании по выдвижению от Демократической партии США, в ответ на это назвал президента России Владимира Путина «самодержавным головорезом, который пытается уничтожить демократию».
По словам О'Брайена, вероятность, того, что Кремль будет вмешиваться в выборы от имени Сандерса, велика. Однако сам Трамп, пишет FT, сказал журналистам, что Демократическая партия пытается нанести ущерб Сандерсу, связав его с Россией после того, как сенатор из Вермонта выиграл на собраниях активистов (кокусах) в Неваде в субботу 22 февраля. «Демократы относятся к Берни Сандерсу очень несправедливо. Я вижу в этом вброс информации со стороны Адама Шиффа», — добавил он. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп был очень недоволен участием главного обвинителя от демократов Адама Шиффа в ходе импичмента в закрытой встрече с представителями разведки.
Белый дом также отрицает, что замена Джозефа Магуайра на посту исполняющего обязанности директора Национальной разведки произошла из-за закрытой встречи и заявлений, сделанных на ней. По словам Шорта, Трамп «хочет найти другую роль для Магуайра внутри администрации», а его отставка связана со сроками представления кандидатуры руководителя на утверждение в сенат. «Белый дом не отправил кандидатуру Магуайра в Сенат, и поэтому мистер Трамп сказал, что тот должен уйти в отставку к 11 марта», — сказал Шорт, напомнив, что без утверждения сенатом временно исполняющий обязанности может работать не более 210 дней.