Белый дом отрицает поддержку Трампа из России на выборах президента

«Я не видел никаких разведданных о том, что Россия делает что-либо, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — цитирует газета высказывание О'Брайена на телеканале ABC. В свою очередь Марк Шорт в эфире NBC cказал, что «не было никакого утверждения, что Россия пытается что-то сделать в пользу Дональда Трампа». 20 февраля The New York Times и The Washington Post сообщили, что закрытой встрече с конгрессменами 13 февраля представители национальной разведки предупредили, что Кремль якобы работает на переизбрание Трампа президентом (выборы пройдут в ноябре 2020 г.). По данным разведки, утверждали собеседники WP, вмешательство в выборную кампанию осуществляется якобы от имени одного из возможных соперников Трампа в президентской гонке — сенатора Берни Сандерса. Сандерс, один из лидеров кампании по выдвижению от Демократической партии США, в ответ на это назвал президента России Владимира Путина «самодержавным головорезом, который пытается уничтожить демократию».