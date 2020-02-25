Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом администрация президента просит выделить $1,25 млрд. Остальные деньги предлагается использовать из других источников. В частности, из неизрасходованных ранее средств для борьбы со вспышкой Эболы, а также выделение дополнительных $2 млрд. По мнению демократов, для борьбы с коронавирусом этой суммы недостаточно, отмечает агентство.