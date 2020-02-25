Песков назвал рабочим процессом информацию о спорах Путина, Кудрина и Грефа
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал рабочим процессом споры по крупным инфраструктурным проектам, которые случались между Путиным, экс-министром финансов Алексеем Кудриным, а также президентом Сбербанка Германом Грефом.
Разногласия возникали, в частности, при обсуждении строительства моста на остров Русский. По словам Пескова, это «абсолютно нормально и является частью рабочего процесса», сообщают «РИА Новости».
Когда принимаются решения и ведутся обсуждения по крупным мегапроектам, которые связаны с большими бюджетными тратами, естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях.
Во время обсуждения строительства моста на остров Русский Греф и Кудрин указывали на нецелесообразность таких больших расходов, рассказал Песков. Он подчеркнул, что в итоге президент принял решение и эти проекты реализовали. Путин, по словам Пескова, также упоминал о строительстве кольцевой дороги в Санкт-Петербурге и университетском центре в Нижнем Новгороде. Эти инфраструктурные проекты «стали важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов, в частности», добавил он.