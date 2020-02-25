Песков назвал рабочим процессом информацию о спорах Путина, Кудрина и Грефа

Во время обсуждения строительства моста на остров Русский Греф и Кудрин указывали на нецелесообразность таких больших расходов, рассказал Песков. Он подчеркнул, что в итоге президент принял решение и эти проекты реализовали. Путин, по словам Пескова, также упоминал о строительстве кольцевой дороги в Санкт-Петербурге и университетском центре в Нижнем Новгороде. Эти инфраструктурные проекты «стали важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов, в частности», добавил он.