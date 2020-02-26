Дочь экс-президента Узбекистана предложила властям $686 млн в обмен на свободу

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара обратилась к нынешнему президенту страны Шавкату Мирзиёеву с открытым письмом, в котором предложила отказаться от замороженных на ее счетах в Швейцарии $686 млн в обмен на закрытие ее уголовных дел. Письмо опубликовала дочь Каримовой Иман в Instagram.



В октябре 2013 г. против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. D 2015 г. приговорили к пяти годам ограничения свободы, однако Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. В 2017 г. стало известно о продолжении расследования уголовного дела по ряду других обвинений. Общий ущерб по двум уголовным делам оценивался в почти $2 млрд. В августе 2019 г. Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Каримовой. Ее обвинили в хищениях и нанесении ущерба государству. Сейчас женщина находится в колонии.