Уровень поддержки Сандерса вырос после успехов на кокусах в Неваде

Рост поддержки Сандерса зафиксирован после выигрышной серии первых партийных собраний (кокусов). На кокусах в Айове, прошедших 3 февраля, Сандерс собрал на сотые доли меньше голосов, чем лидер голосования Пит Буттиджич, а на кокусах в Нью-Гэмпшире 11 февраля – перехватил лидерство с отрывом в 1,3%. На кокусах в Неваде Сандерс закрепил лидерство не только по общему числу голосов, но и по большинству социальных и этнических групп. Социологи отмечают, что предстоящие праймериз в Южной Каролине, которые запланированы на 29 февраля, отметят уровень поддержки среди чернокожих, которые представляют около 60% электората демократической партии.