Уровень поддержки Сандерса вырос после успехов на кокусах в Неваде
Доля сторонников демократической партии США и избирателей вне партий, которые считают сенатора Берни Сандерса сильнейшим соперником Дональда Трампа в президентской гонке 2020 г., выросла до 26%, отмечено в результатах социологического опроса Reuters/Ipsos. В январе большинство (27%) называли бывшего вице-президента США Джозефа Байдена наиболее сильным из соперников по номинантам в демократической партии.
Сторонники Байдена, по результатам опросов в период с 17 по 25 февраля, составляют 17% от числа идеологических противников Трампа. Бывшего лидера кампании по выбору кандидата в президенты от демократов обогнал не только Сандерс, но и бизнесмен и миллиардер Майкл Блумберг (20%).
Рост поддержки Сандерса зафиксирован после выигрышной серии первых партийных собраний (кокусов). На кокусах в Айове, прошедших 3 февраля, Сандерс собрал на сотые доли меньше голосов, чем лидер голосования Пит Буттиджич, а на кокусах в Нью-Гэмпшире 11 февраля – перехватил лидерство с отрывом в 1,3%. На кокусах в Неваде Сандерс закрепил лидерство не только по общему числу голосов, но и по большинству социальных и этнических групп. Социологи отмечают, что предстоящие праймериз в Южной Каролине, которые запланированы на 29 февраля, отметят уровень поддержки среди чернокожих, которые представляют около 60% электората демократической партии.