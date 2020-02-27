Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Политика

Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников

Ведомости

Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи. «Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — объяснил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Предлагалось, чтобы дублер посещал мероприятия, на которых президенту быть небезопасно. Однако, по словам Путина, у него никогда не было двойников.

В интервью президент также рассказал, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи. По словам Путина, иногда он совершает звонки по смартфону — когда ему передают устройства подчиненные, но это происходит не частно. Президент добавил, что ему проще снять трубку специальной связи и попросить найти любого абонента.

Ранее по теме: Владимир Путин для молодежи
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.