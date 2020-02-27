Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников
Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи. «Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — объяснил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Предлагалось, чтобы дублер посещал мероприятия, на которых президенту быть небезопасно. Однако, по словам Путина, у него никогда не было двойников.
В интервью президент также рассказал, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи. По словам Путина, иногда он совершает звонки по смартфону — когда ему передают устройства подчиненные, но это происходит не частно. Президент добавил, что ему проще снять трубку специальной связи и попросить найти любого абонента.