Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников

В интервью президент также рассказал, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи. По словам Путина, иногда он совершает звонки по смартфону — когда ему передают устройства подчиненные, но это происходит не частно. Президент добавил, что ему проще снять трубку специальной связи и попросить найти любого абонента.