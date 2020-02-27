СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Как отмечает «Коммерсантъ», после предъявления обвинения Захарченко дали несколько часов на ознакомление с материалами следствия. После этого ему и его адвокатам объявили о том, что расследование завершено. Захарченко предстоит ознакомиться с 50 томами, подготовленными следствием. Вину по новому обвинению экс-полковник не признал. Его адвокаты считают, что было нарушено право Захарченко на защиту.