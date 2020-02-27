СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 г. колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ». Новое обвинение было предъявлено по ст. ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в крупном и особо крупном размерах). Речь идет о получении более 1,5 млрд руб. взяток за покровительство от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520». По версии следствия, деньги были переведены на счет, открытый на имя Захар Хитрый, утверждает издание.
Как отмечает «Коммерсантъ», после предъявления обвинения Захарченко дали несколько часов на ознакомление с материалами следствия. После этого ему и его адвокатам объявили о том, что расследование завершено. Захарченко предстоит ознакомиться с 50 томами, подготовленными следствием. Вину по новому обвинению экс-полковник не признал. Его адвокаты считают, что было нарушено право Захарченко на защиту.
Одновременно с Захарченко обвинения по новому делу были предъявлены также другим фигурантам, находящимся в Москве. По информации источников издания, они также не признают свою вину.
Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. за несколько эпизодов взяточничества. В квартире его сестры следователи обнаружили почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождение денег экс-полковник не смог объяснить, уголовные дела против себя он называл фейковыми.