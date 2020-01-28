Захарченко и его близкие хотят добиться пересмотра конфискации миллиардов

Адвокаты просят пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Пресненский суд не подтвердил фактов получения Захарченко взятки: фактически тот был осужден за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане. Но доказательства того, что Захарченко являлся владельцем спорного имущества, основаны именно на материалах уголовного дела, подчеркивается в жалобе. Именно на эти материалы ссылался суд, когда делал вывод о том, что Захарченко долго скрывал от службы и общества свои незаконные доходы. К заявлению также приложено заключение по делу за подписью экс-председателя Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, в котором отмечено, что с учетом принципа презумпции невиновности предъявление исков о конфискации незаконно приобретенного имущества к лицам, приговор в отношении которых не вступил в силу, а дело о приобретении имущества еще расследуется, «неправомерно и преждевременно».