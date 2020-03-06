Сенатор Уоррен отказалась от участия в президентской гонке демпартии США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен отказалась от дальнейшего участия в выборах кандидата в президенты США от демократической партии. Об этом говорится в тексте обращения Уоррен к своим сторонникам, опубликованном на странице избирательного штаба.
«Я хочу, чтобы все вы услышали это первыми, и я хочу, чтобы вы услышали это прямо от меня: сегодня я приостанавливаю нашу кампанию за пост президента», — сказала Уоррен в телефонном разговоре с представителями штаба. «В этой кампании мы были готовы сражаться, и когда это было необходимо, мы теряли много крови и зубов на полу. И я могу вспомнить одного миллиардера, которому было отказано в шансе купить эти выборы», — добавила Уоррен. Она не объявила о поддержке кого-либо из оставшихся претендентов на номинацию от демпартии.
Уоррен обещала бороться с коррупцией, ввести налог на богатство и предлагала разделить крупные технологические компании на части. Однако ей не удалось победить на праймериз и кокусах ни в одном штате, включая Массачусетс. После итогам «супервторника» 3 марта бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс заручились поддержкой 595 и 528 делегатов соответственно. Уоррен поддержали только 65 делегатов.
Предварительное голосование по выбору кандидатов в «супрвторник» прошло сразу в 14 штатах и Американском Самоа. Делегаты. поддержкой которых заручились участники предварительных выборов, выдвинут кандидата в президенты на съезде демократической партии в июле. Для номинации необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. Ранее из президентской гонки демократов вышли бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и миллиардер Майкл Блумберг. Все они выступили в поддержку Байдена.