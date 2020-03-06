Сенатор Уоррен отказалась от участия в президентской гонке демпартии США

«Я хочу, чтобы все вы услышали это первыми, и я хочу, чтобы вы услышали это прямо от меня: сегодня я приостанавливаю нашу кампанию за пост президента», — сказала Уоррен в телефонном разговоре с представителями штаба. «В этой кампании мы были готовы сражаться, и когда это было необходимо, мы теряли много крови и зубов на полу. И я могу вспомнить одного миллиардера, которому было отказано в шансе купить эти выборы», — добавила Уоррен. Она не объявила о поддержке кого-либо из оставшихся претендентов на номинацию от демпартии.