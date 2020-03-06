Госдума отменила международный форум для парламентариев из-за коронавируса

Госдума отменит в этом году проведение международного форума «Развитие парламентаризма», который проходит ежегодно в России. Об этом журналистам сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Форум должен был пройти в конце июля. Связано это с распространением коронавируса, сказал Володин. По его словам, главное здоровье граждан, а с коллегами у них есть и другие форматы общения. Собеседник в Госдуме говорит, что уменьшилось также число зарубежных командировок депутатов.