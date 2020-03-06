Госдума отменила международный форум для парламентариев из-за коронавируса
Госдума отменит в этом году проведение международного форума «Развитие парламентаризма», который проходит ежегодно в России. Об этом журналистам сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Форум должен был пройти в конце июля. Связано это с распространением коронавируса, сказал Володин. По его словам, главное здоровье граждан, а с коллегами у них есть и другие форматы общения. Собеседник в Госдуме говорит, что уменьшилось также число зарубежных командировок депутатов.
Ранее советник спикера по СМИ Анастасия Кашеварова публиковала в своем телеграм-канале письмо от генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого с предупреждением о коронавирусе для членов делегаций. В письме говорилось, что все лица, которые вернулись или проезжали транзитом через Китай (материковый Китай, Гонконг, Макао), Сингапур, Южную Корею или весь регион Ломбардии и Венето в Италии, не должны посещать Совет Европы (Страсбург, Париж и любые другие офисы организации), а также должны оставаться дома в течение 14 дней с момента возвращения.
В начале недели вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что совет Госдумы попросил депутатов не ездить в страны, где обострилась ситуация с коронавирусом. Кроме того, Володин предлагал первому вице-спикеру Александру Жукову провести консультации о приглашении в марте на «правительственный час» вице-премьера Татьяны Голиковой для обсуждения ситуации, связанной с новым коронавирусом.