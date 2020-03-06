ФБР разместило рекламу с образом Владимира Высоцкого
В Facebook появилась реклама программы контрразведки Федерального бюро расследований (ФБР) США с кадром из фильма «Место встречи изменить нельзя». Реклама с героем Глебом Жегловым, чью роль в фильме исполнил Владимир Высоцкий, появилась в библиотеке рекламы Facebook 24 февраля, первым на нее внимание обратили «РИА Новости».
В конце февраля ФБР оплатило три рекламных записи на русском языке, в том числе запись с фото Высоцкого. Ведомство просило обращаться всех, кто «располагает информацией, которая может помочь ФБР». Ссылки в рекламах ведут на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне на русском и английском языках. Реклама в Facebook, судя по данным библиотеки, отображается только жителям США.
Сын актера Никита Высоцкий допустил, что может через суд потребовать компенсацию за использование образа актера. Он увидел в использовании фото Владимира Высоцкого нарушение своих прав, прав его брата и Марины Влади, передает «РИА Новости». Решение о том, будет ли Никита Высоцкий обращаться в суд, будет приниматься позже, так как, по его словам, «судиться в Америке – дело сложное и дорогое».
Русскоязычная реклама офиса ФБР в Вашингтоне уже появлялась в Facebook. Записи, размещенные 11 сентября прошлого года, были составлены с ошибками. В частности, одна из записей призывала сотрудничать с бюро «ради будушего, вашй семъи» (орфография и пунктуация сохранены).