ФБР разместило рекламу с образом Владимира Высоцкого

Сын актера Никита Высоцкий допустил, что может через суд потребовать компенсацию за использование образа актера. Он увидел в использовании фото Владимира Высоцкого нарушение своих прав, прав его брата и Марины Влади, передает «РИА Новости». Решение о том, будет ли Никита Высоцкий обращаться в суд, будет приниматься позже, так как, по его словам, «судиться в Америке – дело сложное и дорогое».