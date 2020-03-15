Грузия решила закрыть границу с Россией из-за коронавируса
Грузия решила временно приостановить пропуск людей через границу с Россией, сообщается на сайте правительства страны. Меры вводятся из-за коронавируса и начнут действовать с 16 марта. Запрет не распространяется на граждан обеих стран, которые пожелают вернуться на родину, отмечается в сообщении. Также ограничения не затронут грузоперевозки.
Согласно последним данным, коронавирус зарегистрирован в 127 странах мира. Общее число заболевших превысило 156 500 человек, более 5800 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом, из них 60 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (33) зарегистрировано в Москве. В Грузии, по данным на 15 марта, выявлено 30 инфицированных, в том числе пять ‒ за последние сутки.