Грузия решила закрыть границу с Россией из-за коронавируса

В России на момент публикации было выявлено 63 заболевших коронавирусом, из них 60 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (33) зарегистрировано в Москве. В Грузии, по данным на 15 марта, выявлено 30 инфицированных, в том числе пять ‒ за последние сутки.