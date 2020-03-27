Осужденного по «московскому делу» Беглеца перевели в колонию-поселение
Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил наказание осужденному по «московскому делу» Даниле Беглецу с колонии с общего режима на колонию-поселение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В остальной части суд оставил приговор без изменения. В сентябре 2019 г. Беглеца приговорили к двум годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти.
По словам Чикова, Беглецу зачтется срок нахождения в следственном изоляторе из расчета один день за два в колонии-поселении. По примерным расчетам, таким образом, ему осталось сидеть 14 месяцев.
Приговор Беглецу стал одним из первых, вынесенных по «московскому делу». Впервые его задержали на акции протеста 27 июля, но вечером отпустили из ОВД. Затем его задержали повторно и 9 августа арестовали за участие в якобы произошедших массовых беспорядках. Позже Беглецу предъявили обвинение только в насилии против представителя власти. Сначала Беглец отрицал вину, но затем поменял позицию и попросил об особом порядке рассмотрения дела, но позже он неоднократно говорил, что жалеет о признании вины. В октябре Мосгорсуд отказался смягчить приговор.