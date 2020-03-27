Осужденного по «московскому делу» Беглеца перевели в колонию-поселение

Приговор Беглецу стал одним из первых, вынесенных по «московскому делу». Впервые его задержали на акции протеста 27 июля, но вечером отпустили из ОВД. Затем его задержали повторно и 9 августа арестовали за участие в якобы произошедших массовых беспорядках. Позже Беглецу предъявили обвинение только в насилии против представителя власти. Сначала Беглец отрицал вину, но затем поменял позицию и попросил об особом порядке рассмотрения дела, но позже он неоднократно говорил, что жалеет о признании вины. В октябре Мосгорсуд отказался смягчить приговор.