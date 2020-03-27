Власти Сочи запретили бронь в отелях

25 марта президент Владимир Путин подписал указ о введении в стране выходных с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Выходные объявлены именно для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, сказал Путин в своем обращении к гражданам: «Самое безопасное сейчас – побыть дома». Коронавирусная инфекция в России к 27 марта зафиксирована у 840 человек.