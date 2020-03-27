Власти Сочи запретили бронь в отелях
Власти Сочи приняли решение запретить бронировать номера в отелях, гостиницах и санаториях города в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ограничения вводятся на время предстоящей нерабочей недели ‒ с 30 марта по 3 апреля. Сейчас бронировать места отелям разрешено не раньше 1 июня, пишет «Интерфакс-Юг».
Заселение гостей в период нерабочей недели также будет запрещено. Исключение возможно только для тех, кто «в настоящее время уже находится в пути». Их заселение проводится строго по предъявлению железнодорожного или авиабилета с датой выезда «ранее 27 марта». «В этом случае гости обязательно должны быть изолированы», ‒ приводит агентство сообщение властей.
Ранее руководитель администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов «хотя бы на ближайшую неделю» отказаться от посещения города, а местных жителей – не посещать общественные места. Кондратьев утверждал, что, несмотря на призыв властей к туристам не ездить в регион, бронирование отелей Сочи на нерабочие дни выросло.
25 марта президент Владимир Путин подписал указ о введении в стране выходных с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Выходные объявлены именно для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, сказал Путин в своем обращении к гражданам: «Самое безопасное сейчас – побыть дома». Коронавирусная инфекция в России к 27 марта зафиксирована у 840 человек.