Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места. «Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты – сейчас жизненно важная мера», – написал он на своей странице «В контакте».