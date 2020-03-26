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Мэр Сочи попросил туристов не приезжать на нерабочей неделе

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Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от посещения города «хотя бы на ближайшую неделю», а местных жителей – не посещать общественные места. «Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты – сейчас жизненно важная мера», – написал он на своей странице «В контакте».

Копайгородский обратил внимание, что с 26 марта в Сочи должны закрыться все бассейны, аквапарки, дельфинарии и другие развлекательные заведения, также в городе прекращаются экскурсии. Запрет 25 марта ввела главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина.

25 марта президент Владимир Путин подписал указ о введении в стране выходных с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Выходные объявлены именно для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, сказал Путин в своем обращении к гражданам: «Самое безопасное сейчас – побыть дома».

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Коронавирусная инфекция в России к 25 марта была отмечена у 658 человек. В Краснодарском крае зафиксировано 9 случаев заболевания, пять из которых – в Сочи. Общее число заболевших COVID-19 превышает 414 000 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения, от коронавируса скончались 18 440 человек.

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