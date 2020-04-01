Путин перешел «преимущественно на дистанционный» режим работы
Президент Владимир Путин на фоне распространения коронавируса будет работать преимущественно в режиме телеконференций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, 1 апреля Путин впервые проведёт совещание с членами правительства в режиме видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огарево.
«Это такая новация — полностью задействует технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы», — сказал Песков. Позже президент проведёт ещё одно совещание, но уже в закрытом режиме, добавил Песков.
На вопрос, будут ли соблюдать режим самоизоляции чиновники, которые вместе с Путиным побывали в больнице в Коммунарке, главврач которой Денис Проценко заболел коронавирусом, Песков сказал, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус, включая его самого. Проходил ли главврач тестирование перед встречей с Путиным в Кремле не знают. «Мы не можем этого знать. Я ещё раз повторяю, он [Проценко] даже не знал, что к нему едет президент», — сказал Песков.
Пресс-секретарь заверил, что в Кремле принимаются все меры предосторожности от коронавируса. «Вы видите, что президент предпочитает эти дни делать все также дистанционно, также онлайн. Но также предпочитает для этих телеконференций все-таки использовать защищённые каналы связи»,- сказал Песков.
Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта. Вместе с ним были мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова и Песков. Все они общались с Денисом Проценко, не соблюдая при этом рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения социальную дистанцию как минимум в 1 м. О болезни главврача стало известно 31 марта. На своей странице в Facebook он написал, что чувствует себя хорошо и находится на карантине в собственном кабинете, где есть условия для дистанционной работы и управления больницей.