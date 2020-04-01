Путин перешел «преимущественно на дистанционный» режим работы

На вопрос, будут ли соблюдать режим самоизоляции чиновники, которые вместе с Путиным побывали в больнице в Коммунарке, главврач которой Денис Проценко заболел коронавирусом, Песков сказал, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус, включая его самого. Проходил ли главврач тестирование перед встречей с Путиным в Кремле не знают. «Мы не можем этого знать. Я ещё раз повторяю, он [Проценко] даже не знал, что к нему едет президент», — сказал Песков.