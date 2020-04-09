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Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

Ведомости

Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату, передает Reuters заявление пресс-службы премьера. Представитель Джонсона сказал, что тот находится в бодром расположении духа и врачи будут пристально следить за его состоянием.

Коронавирус у Джонсона был обнаружен 27 марта, тогда премьер продолжал исполнять свои обязанности из самоизоляции. Симптомы болезни – высокая температура и кашель – сохранялись в течение 10 дней. Вечером 5 апреля Джонсон был госпитализирован для проведения анализов. На следующий день его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации.

Министр иностранных дел Доминик Рааб исполняет часть обязанностей премьера на время болезни Джонсона. Ранее 9 апреля он отмечал, что не общался с Джонсоном с момента его госпитализации. Рааб сказал, что в случае необходимости он имеет право самостоятельно принимать ключевые решения. «Считаю важным, особенно пока он находится на интенсивной терапии, дать [Джонсону] сконцентрироваться на выздоровлении», – передавало Reuters слова Рааба.

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Он передал часть своих обязанностей министру иностранных дел Великобритании

Диагноз COVID-19 в Великобритании поставлен 65 077 больным, 7978 человек скончались, сообщает Национальная система здравоохранения. Всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 1,5 млн человек, 93 425 из них погибли, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных