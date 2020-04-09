Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату, передает Reuters заявление пресс-службы премьера. Представитель Джонсона сказал, что тот находится в бодром расположении духа и врачи будут пристально следить за его состоянием.
Коронавирус у Джонсона был обнаружен 27 марта, тогда премьер продолжал исполнять свои обязанности из самоизоляции. Симптомы болезни – высокая температура и кашель – сохранялись в течение 10 дней. Вечером 5 апреля Джонсон был госпитализирован для проведения анализов. На следующий день его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации.
Министр иностранных дел Доминик Рааб исполняет часть обязанностей премьера на время болезни Джонсона. Ранее 9 апреля он отмечал, что не общался с Джонсоном с момента его госпитализации. Рааб сказал, что в случае необходимости он имеет право самостоятельно принимать ключевые решения. «Считаю важным, особенно пока он находится на интенсивной терапии, дать [Джонсону] сконцентрироваться на выздоровлении», – передавало Reuters слова Рааба.
Диагноз COVID-19 в Великобритании поставлен 65 077 больным, 7978 человек скончались, сообщает Национальная система здравоохранения. Всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 1,5 млн человек, 93 425 из них погибли, сообщает Университет Джонса Хопкинса.