Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

Министр иностранных дел Доминик Рааб исполняет часть обязанностей премьера на время болезни Джонсона. Ранее 9 апреля он отмечал, что не общался с Джонсоном с момента его госпитализации. Рааб сказал, что в случае необходимости он имеет право самостоятельно принимать ключевые решения. «Считаю важным, особенно пока он находится на интенсивной терапии, дать [Джонсону] сконцентрироваться на выздоровлении», – передавало Reuters слова Рааба.