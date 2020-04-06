Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление канцелярии правительства. Часть его обязанностей будет выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.
27 марта Джонсон объявил о том, что тест на коронавирус показал положительный результат. Премьер Великобритании продолжал работать на самоизоляции и заявлял, что испытывает только легкие симптомы болезни. Накануне в правительстве сообщили, что симптомы продолжаются, и Джонсон по совету своего врача госпитализирован для прохождения анализов. Днем 6 апреля состояние Джонсона ухудшилось, и по рекомендации врачей его перевели в отделение интенсивной терапии, заявило правительство.
Доминик Рааб — первый в кабинете министров Великобритании и второй по старшинству после Джонсона. В начале марта пресс-секретарь Джонсона подтвердил газете The Evening Standard, что Рааб заместит Джонсона в случае болезни. Если же Рааб тоже не сможет исполнять обязанности, он получит право делегировать обязанности другому министру.