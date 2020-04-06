Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

27 марта Джонсон объявил о том, что тест на коронавирус показал положительный результат. Премьер Великобритании продолжал работать на самоизоляции и заявлял, что испытывает только легкие симптомы болезни. Накануне в правительстве сообщили, что симптомы продолжаются, и Джонсон по совету своего врача госпитализирован для прохождения анализов. Днем 6 апреля состояние Джонсона ухудшилось, и по рекомендации врачей его перевели в отделение интенсивной терапии, заявило правительство.