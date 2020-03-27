У премьера Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Вчера Джонсон заметил у себя слабые симптомы коронавируса – постоянный кашель и высокую температуру. «По совету главного врача [Криса Уитти] я прошел тест, который показал положительный результат», – сказал он в видеообращении. Заболевание проходит в легкой форме, сказал премьер.