У премьера Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус
Он стал первым из международных лидеров, который заболели COVID-19
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Вчера Джонсон заметил у себя слабые симптомы коронавируса – постоянный кашель и высокую температуру. «По совету главного врача [Криса Уитти] я прошел тест, который показал положительный результат», – сказал он в видеообращении. Заболевание проходит в легкой форме, сказал премьер.