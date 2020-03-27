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У премьера Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Он стал первым из международных лидеров, который заболели COVID-19
Юрий Литвиненко
Frank Augstein / AP

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Вчера Джонсон заметил у себя слабые симптомы коронавируса – постоянный кашель и высокую температуру. «По совету главного врача [Криса Уитти] я прошел тест, который показал положительный результат», – сказал он в видеообращении. Заболевание проходит в легкой форме, сказал премьер.

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