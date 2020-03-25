У принца Чарльза обнаружили коронавирус
У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC. Тест на вирус дал положительный результат, сообщил представитель британской королевской семьи. Заболевание протекает в легкой форме. «Принц находится в добром здравии, в течение последних нескольких дней он, как обычно, работал из дома», – уточнил представитель монаршей семьи.
По его словам, супруга принца Чарльза – герцогиня Корнуолла Камилла также прошла тестирование на коронавирус. Результаты ее теста оказались отрицательными. В соответствии с рекомендациями правительства и врачей принц и герцогиня находятся на самоизоляции в шотландском замке Балморал, уточняет BBC.
Принц Чарльз последние несколько недель избегал рукопожатий с представителями общественности. «Невозможно установить, от кого принц заразился вирусом», – добавил представитель Кларенс-хаус. По его словам, в последние несколько недель сын королевы Елизаветы II участвовал во многих публичных мероприятиях.
Как отмечают СМИ, 10 марта принц Чарльз на благотворительном мероприятии WaterAid сидел за столом рядом с принцем Монако Альбером II, у которого позже был выявлен коронавирус. В четверг, 19 марта, пресс-секретарь принца Монако подтвердил информацию о наличии вируса у монаршей особы, отметив, что в целом состояние его «здоровья хорошее».
Принцу Чарльзу 71 год, его супруге Камилле 72 года. Сын королевы Елизаветы II родился 14 ноября 1948 г. Он является первым в очереди на британский трон. Он окончил Кембриджский университет. В 1975 г. ему была присвоена степень «магистра искусств». С 1971 по 1976 г. принц также обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, позже он служил на флоте, имеет звание фельдмаршала британской армии. 29 июля 1981 г. принц Чарльз женился на младшей дочери виконта Элторпа – Диане Спенсер. В 1996 г. супруги развелись, через год принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В браке с Дианой родились принц Уильям (ныне герцог Кембриджский, 21 июня 1982 г.) и принц Гарри (ныне герцог Сассекский, 15 сентября 1984 г.). 9 апреля 2005 г. принц Чарльз женился во второй раз – на Камилле Шанд.