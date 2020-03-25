У принца Чарльза обнаружили коронавирус

Принцу Чарльзу 71 год, его супруге Камилле 72 года. Сын королевы Елизаветы II родился 14 ноября 1948 г. Он является первым в очереди на британский трон. Он окончил Кембриджский университет. В 1975 г. ему была присвоена степень «магистра искусств». С 1971 по 1976 г. принц также обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, позже он служил на флоте, имеет звание фельдмаршала британской армии. 29 июля 1981 г. принц Чарльз женился на младшей дочери виконта Элторпа – Диане Спенсер. В 1996 г. супруги развелись, через год принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. В браке с Дианой родились принц Уильям (ныне герцог Кембриджский, 21 июня 1982 г.) и принц Гарри (ныне герцог Сассекский, 15 сентября 1984 г.). 9 апреля 2005 г. принц Чарльз женился во второй раз – на Камилле Шанд.