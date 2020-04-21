Кремль прокомментировал акцию во Владикавказе и онлайн-митинги
Протестная акция во Владикавказе против самоизоляции была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Все-таки люди собрались вместе и явно не соблюдали никаких социальных дистанций»
С теми, кто организовал эту протестную акцию, «идет общение», отметил Песков. «Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до сведения руководства, это можно сделать спокойно в рамках диалога», – добавил он.
Песков также прокомментировал онлайн-митинги, которые прошли во многих городах России при использовании сервисов «Яндекса». Кремль внимательно относится к сложностям людей, отметил пресс-секретарь Путина и добавил, что не стал бы преувеличивать и обобщать «разговорчики».
20 апреля во Владикавказе прошел стихийный митинг против режима самоизоляции с требованием отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. По оценкам разных СМИ, на площадь у дома правительства вышли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Они обвинили власти в том, что те не поддерживают потерявших работу из-за режима самоизоляции. 69 человек задержали, пишет «ОВД-инфо».
В этот же день пользователи приложения «Яндекс.Навигатор» в России стали использовать сообщения о ситуации на дорогах, чтобы проводить виртуальные митинги из-за недовольства уровнем поддержки во время распространения коронавируса. Такую акцию, например, провели жители Ростова-на-Дону.