Кремль прокомментировал акцию во Владикавказе и онлайн-митинги

20 апреля во Владикавказе прошел стихийный митинг против режима самоизоляции с требованием отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. По оценкам разных СМИ, на площадь у дома правительства вышли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Они обвинили власти в том, что те не поддерживают потерявших работу из-за режима самоизоляции. 69 человек задержали, пишет «ОВД-инфо».