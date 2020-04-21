Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль прокомментировал акцию во Владикавказе и онлайн-митинги

Ведомости

Протестная акция во Владикавказе против самоизоляции была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все-таки люди собрались вместе и явно не соблюдали никаких социальных дистанций»

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

С теми, кто организовал эту протестную акцию, «идет общение», отметил Песков. «Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до сведения руководства, это можно сделать спокойно в рамках диалога», – добавил он.

Песков также прокомментировал онлайн-митинги, которые прошли во многих городах России при использовании сервисов «Яндекса». Кремль внимательно относится к сложностям людей, отметил пресс-секретарь Путина и добавил, что не стал бы преувеличивать и обобщать «разговорчики».

Ранее по теме: Первый в России митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе

20 апреля во Владикавказе прошел стихийный митинг против режима самоизоляции с требованием отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. По оценкам разных СМИ, на площадь у дома правительства вышли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Они обвинили власти в том, что те не поддерживают потерявших работу из-за режима самоизоляции. 69 человек задержали, пишет «ОВД-инфо».

В этот же день пользователи приложения «Яндекс.Навигатор» в России стали использовать сообщения о ситуации на дорогах, чтобы проводить виртуальные митинги из-за недовольства уровнем поддержки во время распространения коронавируса. Такую акцию, например, провели жители Ростова-на-Дону.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных