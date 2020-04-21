«Яндекс» не будет отключать диалоги в своем навигаторе после онлайн-митингов

Накануне во многих городах России прошли онлайн-митинги с использованием приложения «Яндекс.Навигатор». Люди стали использовать сообщения о ситуации на дорогах, чтобы проводить виртуальные митинги из-за недовольства уровнем поддержки во время распространения коронавируса. В «Яндексе» рассказали, что продолжат совершенствовать алгоритмы «Разговорчиков». Например, сервис ограничит сообщения пользователей, опубликованные не в точке, где они находятся, так как это противоречит сути сервиса, который создан для совместного обсуждения дорожной ситуации.