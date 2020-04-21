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«Яндекс» не будет отключать диалоги в своем навигаторе после онлайн-митингов

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«Яндекс» не будет отключать диалоги в своем навигаторе, но приложение не должно быть площадкой для политических дискуссий, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, — необходимая часть навигационного сервиса.

Накануне во многих городах России прошли онлайн-митинги с использованием приложения «Яндекс.Навигатор». Люди стали использовать сообщения о ситуации на дорогах, чтобы проводить виртуальные митинги из-за недовольства уровнем поддержки во время распространения коронавируса. В «Яндексе» рассказали, что продолжат совершенствовать алгоритмы «Разговорчиков». Например, сервис ограничит сообщения пользователей, опубликованные не в точке, где они находятся, так как это противоречит сути сервиса, который создан для совместного обсуждения дорожной ситуации.

На прошедшие онлайн-митинги обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль внимательно относится к сложностям людей, отметил пресс-секретарь и добавил, что не стал бы преувеличивать и обобщать «разговорчики».

Ранее по теме: Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных