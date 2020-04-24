Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на российской территории, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке, говорится в документе.
Упрощенным порядком также могут воспользоваться:
дееспособные лица без гражданства старше 18 лет, имевшие гражданство СССР, проживавшие или проживающие в странах, которые ранее входили в состав СССР, и не получившие гражданство этих стран;
состоящие не менее года в браке с гражданином России;
состоящие в браке с гражданином России и имеющие общих детей;
имеющие хотя бы одного родителя с российским гражданством и проживающего на территории России;
граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и признанные носителями русского языка.
Соответствующие поправки в федеральный закон «О гражданстве России» Госдума одобрила 17 апреля. В этот же день законопроект был одобрен Советом Федерации.