Кремль прокомментировал ситуацию с оснащением больниц

Песков сказал, что в сообщениях «есть элементы провокации», и предложил перепроверить информацию непосредственно в больнице в Коммунарке. Позднее главный врач больницы Денис Проценко заявил в Facebook, что те сотрудники, которые не получали выплаты, не были сотрудниками больницы и работали на аутсорсинге. Он отметил, что не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, но встретился по этому поводу с представителями компании-посредника. Также он сказал, что вне зависимости от того, как трудоустроены сотрудники, всем им доступны средства защиты в более чем достаточном количестве.