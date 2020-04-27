Кремль прокомментировал ситуацию с оснащением больниц
Проблемы с оснащенностью больниц и выплатами медицинским работникам есть, но это единичные случаи, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Каждая конкретная проблема решается в оперативном порядке», – сказал он. Разовые проблемы исключать нельзя, но не следует «на основе единичных случаев давать общую оценку ситуации», сказал он.
Песков добавил, что президент Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения и оснащения больниц. Это можно видеть по мероприятиям, встречам и совещаниям, которые он проводит, поэтому «сама постановка вопроса, следует или не следует президенту вмешиваться, неверная – президент вмешивается каждый день в этот процесс».
Ранее бывшая медсестра больницы № 40 в Коммунарке, где лечат больных COVID-19, заявила «Открытым медиа» о массовых увольнениях и отсутствии доплат за работу с зараженными коронавирусом, об этом же у себя в Facebook сообщила экс-журналистка ВГТРК Наталья Андреева. Собеседница «Открытых медиа» также сказала, что младшему медицинскому персоналу, трудоустроенному через компанию-посредника, давали уже использованные защитные костюмы.
Песков сказал, что в сообщениях «есть элементы провокации», и предложил перепроверить информацию непосредственно в больнице в Коммунарке. Позднее главный врач больницы Денис Проценко заявил в Facebook, что те сотрудники, которые не получали выплаты, не были сотрудниками больницы и работали на аутсорсинге. Он отметил, что не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, но встретился по этому поводу с представителями компании-посредника. Также он сказал, что вне зависимости от того, как трудоустроены сотрудники, всем им доступны средства защиты в более чем достаточном количестве.