Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль прокомментировал ситуацию с оснащением больниц

Ведомости

Проблемы с оснащенностью больниц и выплатами медицинским работникам есть, но это единичные случаи, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Каждая конкретная проблема решается в оперативном порядке», – сказал он. Разовые проблемы исключать нельзя, но не следует «на основе единичных случаев давать общую оценку ситуации», сказал он.

Песков добавил, что президент Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения и оснащения больниц. Это можно видеть по мероприятиям, встречам и совещаниям, которые он проводит, поэтому «сама постановка вопроса, следует или не следует президенту вмешиваться, неверная – президент вмешивается каждый день в этот процесс».

Ранее бывшая медсестра больницы № 40 в Коммунарке, где лечат больных COVID-19, заявила «Открытым медиа» о массовых увольнениях и отсутствии доплат за работу с зараженными коронавирусом, об этом же у себя в Facebook сообщила экс-журналистка ВГТРК Наталья Андреева. Собеседница «Открытых медиа» также сказала, что младшему медицинскому персоналу, трудоустроенному через компанию-посредника, давали уже использованные защитные костюмы.

Песков сказал, что в сообщениях «есть элементы провокации», и предложил перепроверить информацию непосредственно в больнице в Коммунарке. Позднее главный врач больницы Денис Проценко заявил в Facebook, что те сотрудники, которые не получали выплаты, не были сотрудниками больницы и работали на аутсорсинге. Он отметил, что не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, но встретился по этому поводу с представителями компании-посредника. Также он сказал, что вне зависимости от того, как трудоустроены сотрудники, всем им доступны средства защиты в более чем достаточном количестве.

Ранее по теме: Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных