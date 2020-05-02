Президент Казахстана прекратил полномочия спикера сената Дариги Назарбаевой

Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана, занимавшего этот пост почти 30 лет и сложившего президентские полномочия в марте 2019 г. С сентября 2016 г. является депутатом сената парламента, в марте 2019 г. избрана спикером палаты. В августе 2019 г. Токаев переназначил ее депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.