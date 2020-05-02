Президент Казахстана прекратил полномочия спикера сената Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената (верхней палаты парламента) Дариги Назарбаевой, говорится в сообщении на официальном сайте Токаева.
Причины такого решения не уточняются. Текст указа пока не опубликован. На своей странице в Twitter Токаев поблагодарил Назарбаеву «за активную и плодотворную работу».
Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана, занимавшего этот пост почти 30 лет и сложившего президентские полномочия в марте 2019 г. С сентября 2016 г. является депутатом сената парламента, в марте 2019 г. избрана спикером палаты. В августе 2019 г. Токаев переназначил ее депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.