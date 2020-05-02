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Президент Казахстана прекратил полномочия спикера сената Дариги Назарбаевой

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената (верхней палаты парламента) Дариги Назарбаевой, говорится в сообщении на официальном сайте Токаева.

Причины такого решения не уточняются. Текст указа пока не опубликован. На своей странице в Twitter Токаев поблагодарил Назарбаеву «за активную и плодотворную работу».

Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана, занимавшего этот пост почти 30 лет и сложившего президентские полномочия в марте 2019 г. С сентября 2016 г. является депутатом сената парламента, в марте 2019 г. избрана спикером палаты. В августе 2019 г. Токаев переназначил ее депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных