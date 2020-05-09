Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

«8 мая 1945 г. Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», – говорится в подписи к видео. Советский Союз и его роль в разгроме нацистов в ролике не упоминаются. Пользователи социальной сети восприняли запись неоднозначно. Многих возмутило, что в нем нет упоминания Советского Союза. Некоторые пользователи в ответ публиковали легендарную фотографию «Знамя Победы над рейхстагом».