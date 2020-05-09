Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию
Президент США Дональд Трамп назвал победителями нацизма только США и Великобританию в видео, которое опубликовал на своей странице в Twitter Белый дом.
«8 мая 1945 г. Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», – говорится в подписи к видео. Советский Союз и его роль в разгроме нацистов в ролике не упоминаются. Пользователи социальной сети восприняли запись неоднозначно. Многих возмутило, что в нем нет упоминания Советского Союза. Некоторые пользователи в ответ публиковали легендарную фотографию «Знамя Победы над рейхстагом».
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал недопустимыми попытки уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и победе на нацизмом. Дипломат убежден, что Россия не должна молчать в ответ на кампании по дезинформации.
В начале мая российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом. Тогда американское посольство призвало соискателей грантов в Венгрии «сосредоточиться» на истории сопротивления «под тиранией Советского Союза». Именно эти слова в описании к гранту в российском посольстве сочли «циничной попыткой переписать историю».
Накануне Дня Победы президент России Владимир Путин во время интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия 1» заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. По словам президента, невозможно оправдать тех, кто пытается переписать историю и возложить ответственность за произошедшее на СССР.