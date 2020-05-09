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Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

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Президент США Дональд Трамп назвал победителями нацизма только США и Великобританию в видео, которое опубликовал на своей странице в Twitter Белый дом.

«8 мая 1945 г. Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», – говорится в подписи к видео. Советский Союз и его роль в разгроме нацистов в ролике не упоминаются. Пользователи социальной сети восприняли запись неоднозначно. Многих возмутило, что в нем нет упоминания Советского Союза. Некоторые пользователи в ответ публиковали легендарную фотографию «Знамя Победы над рейхстагом».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал недопустимыми попытки уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне и победе на нацизмом. Дипломат убежден, что Россия не должна молчать в ответ на кампании по дезинформации.

В начале мая российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом. Тогда американское посольство призвало соискателей грантов в Венгрии «сосредоточиться» на истории сопротивления «под тиранией Советского Союза». Именно эти слова в описании к гранту в российском посольстве сочли «циничной попыткой переписать историю».

Ранее по теме: Посол России в США назвал недопустимым умаление роли СССР в победе над нацизмом

Накануне Дня Победы президент России Владимир Путин во время интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия 1» заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. По словам президента, невозможно оправдать тех, кто пытается переписать историю и возложить ответственность за произошедшее на СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных