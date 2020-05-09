Посол России в США назвал недопустимым умаление роли СССР в победе над нацизмом
Посол России в США Анатолий Антонов назвал недопустимыми попытки умалить роль Советского Союза во Второй мировой войне и победе на нацизмом. По его мнению, Россия не должна молчать в ответ на компании по дезинформации. Видеозапись с высказываниями посла опубликована на странице посольства в Facebook.
По словам посла, в ряде стран, в том числе в США, развязаны дезинформационные кампании. В них «пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну». По мнению посла, такая дезинформация «просто неприемлема». Антонов считает, что Россия не должна молчать в ответ. По его мнению, надо «пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза».
В начале мая российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом. Тогда американское посольство призвало соискателей грантов в Венгрии «сосредоточиться» на история сопротивления «под тиранией Советского Союза». Именно эти слова в описании к гранту в российском посольстве сочли «циничной попыткой переписать историю».
Накануне Дня Победы президент России Владимир Путин во время интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1» заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. По мнению президента, невозможно оправдать тех, кто пытается переписать историю, возложить ответственность за произошедшее на СССР.