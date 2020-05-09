Посол России в США назвал недопустимым умаление роли СССР в победе над нацизмом

По словам посла, в ряде стран, в том числе в США, развязаны дезинформационные кампании. В них «пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну». По мнению посла, такая дезинформация «просто неприемлема». Антонов считает, что Россия не должна молчать в ответ. По его мнению, надо «пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза».