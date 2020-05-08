Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил Кремль. Этот телефонный разговор стал первым с того момента, как Джонсон вступил в должность премьера летом прошлого года. Раньше они с Путиным только обменивались телеграммами и общались лично на конференции по Ливии.
По чьей инициативе состоялся звонок, Кремль не уточнил.
Путин и Джонсон обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над нацизмом, говорится в сообщении. Президент России вспомнил подвиг британских моряков, благодаря которым советская армия получала необходимые на войне вооружения и материалы. Джонсон отметил решающий вклад СССР в Победу.
«Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса», — отметил Кремль.
Обе стороны выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по двусторонним вопросам, подчеркивается в сообщении.