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Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы

Ведомости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил Кремль. Этот телефонный разговор стал первым с того момента, как Джонсон вступил в должность премьера летом прошлого года. Раньше они с Путиным только обменивались телеграммами и общались лично на конференции по Ливии.

По чьей инициативе состоялся звонок, Кремль не уточнил.

Путин и Джонсон обменялись поздравлениями по случаю 75-летней годовщины Победы над нацизмом, говорится в сообщении. Президент России вспомнил подвиг британских моряков, благодаря которым советская армия получала необходимые на войне вооружения и материалы. Джонсон отметил решающий вклад СССР в Победу.

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«Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса», — отметил Кремль.

Обе стороны выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по двусторонним вопросам, подчеркивается в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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