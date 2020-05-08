Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил Кремль. Этот телефонный разговор стал первым с того момента, как Джонсон вступил в должность премьера летом прошлого года. Раньше они с Путиным только обменивались телеграммами и общались лично на конференции по Ливии.